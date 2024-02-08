Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки

Мало кто знает, что вот уже 2 недели в ОАЭ запущена и действует новая платформа Aani, которая дает возможность осуществлять мгновенные переводы, используя только номер телефона.

Платформу запустила Al Etihad Payments (AEP), дочерняя компания Центрального банка ОАЭ (CBUAE).

Максимальная сумма, которую вы сможете перечислить таким способом составляет 50 000 дирхам — 1 241 000 руб.

На данный момент с платформой сотрудничают только восемь банков и финансовых учреждений, базирующихся в ОАЭ, но в будущем этот список планируется расширить:

Abu Dhabi Commercial Bank

Al-Fardan Exchange

Emirates NBD

Financial house

First Bank of Abu Dhabi

Habib Bank AG Zurich

Mashreq Bank

National Bank of Fujairah

А вы знали о такой возможности?

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