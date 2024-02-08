Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки

Платформу запустила Al Etihad Payments (AEP), дочерняя компания Центрального банка ОАЭ (CBUAE).
Максимальная сумма, которую вы сможете перечислить таким способом составляет 50 000 дирхам — 1 241 000 руб.
На данный момент с платформой сотрудничают только восемь банков и финансовых учреждений, базирующихся в ОАЭ, но в будущем этот список планируется расширить:
Abu Dhabi Commercial Bank
Al-Fardan Exchange
Emirates NBD
Financial house
First Bank of Abu Dhabi
Habib Bank AG Zurich
Mashreq Bank
National Bank of Fujairah
А вы знали о такой возможности?
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