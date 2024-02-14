Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Как это работает

Итак, вот вам краткий ликбез:
Система страхования по безработице является формой социальной гарантии для работников на случай потери работы.
Страхование распространяется на граждан и резидентов ОАЭ, а также на работников частного и государственного секторов.
На кого страхование не распространяется: инвесторы, а также владельцы бизнеса, самостоятельно управляющие им, домашний персонал, работники на временной ставке, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, пенсионеры, получающие пенсию и перешедшие к новому работодателю
Как это работает: во время трудоустройства сотрудник выплачивает ежемесячную страховую премию, а в обмен на это получает финансовую поддержку в случае потери работы.
Сколько стоит:
Если работник получает зарплату в размере 16 000 AED или меньше, ежемесячная страховая премия составляет 5 AED. При этом компенсация не должна превышать 10 000 AED в месяц.
Если работник получает свыше 16 000 AED, ежемесячная страховая премия составляет 10 AED, а компенсация не должна превышать 20 000 AED в месяц.
При этом стоимость страхового полиса облагается НДС.
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