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Юлия Малыгина
Общество

Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Как это работает

В ОАЭ есть такая штука как Система страхования по безработице. Она является обязательной с 01.01.2023 г., однако до сих пор не все знакомы с данной системой.
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Итак, вот вам краткий ликбез:

  1. Система страхования по безработице является формой социальной гарантии для работников на случай потери работы.

  2. Страхование распространяется на граждан и резидентов ОАЭ, а также на работников частного и государственного секторов.

  3. На кого страхование не распространяется: инвесторы, а также владельцы бизнеса, самостоятельно управляющие им, домашний персонал, работники на временной ставке, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, пенсионеры, получающие пенсию и перешедшие к новому работодателю

  4. Как это работает: во время трудоустройства сотрудник выплачивает ежемесячную страховую премию, а в обмен на это получает финансовую поддержку в случае потери работы.

Сколько стоит:

  • Если работник получает зарплату в размере 16 000 AED или меньше, ежемесячная страховая премия составляет 5 AED. При этом компенсация не должна превышать 10 000 AED в месяц.

  • Если работник получает свыше 16 000 AED, ежемесячная страховая премия составляет 10 AED, а компенсация не должна превышать 20 000 AED в месяц.

При этом стоимость страхового полиса облагается НДС.

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