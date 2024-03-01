Налог на прибыль в ОАЭ и с чем его едят. А может ли быть налоговая ставка 0%?

Итак, кто же платит налог на прибыль в ОАЭ?
1.Компании, зарегистрированные в ОАЭ.
2.Иностранные компании, если:
они получают свой доход из ОАЭ, либо
они контролируются из ОАЭ,
а также постоянные представительства иностранных компаний.
3. И завершают этот список физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность в ОАЭ.
Кто должен платить налог на прибыль, мы поняли, теперь давайте поговорим о том, в каком размере будут соответствующие платежи:
Если ваша компания зарегистрирована на территории ОАЭ (Mainland или Специальные экономические зоны), то для вас будет действовать базовая ставка — 9%.
А может ли быть ставка 0%? Может, если:
если ваша компания зарегистрирована в зоне свободной торговли, ведет деятельность по определенным направлениям и соблюдает ряд дополнительных условий (об этом, если хотите, более подробно расскажу в отдельном посте);
если ваша прибыль меньше 375 000 дирхам ОАЭ;
если ваш доход меньше 3 000 000 дирхам ОАЭ, можно использовать освобождение для малого бизнеса.
Теперь, когда мы определились с тем, платить или нет, а если платить, то сколько, нам нужно понять, когда платить.
Итак, налог на прибыль действует для финансовых периодов с 01.06.2023 г. Таким образом, если ваш финансовый год равняется календарному, то первый налоговый период для вас будет с января по декабрь 2024.
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