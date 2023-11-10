Мы говорим Битрикс, подразумеваем… что? Шпаргалка по официальным названиям разных версий Битрикс

Эта статья поможет быстро разобраться, что означает приставка «1С» в 1С-Битрикс24 — и вообще, какие технические различия скрываются за различными названиями версий Битрикс.

Ваша компания, далёкая от IT, внедряет у себя CRM, и ваш подрядчик говорит: «Вам нужна лицензия на 1С-Битрикс24. Именно с приставкой «1С». Без «1С» не подойдёт». Что он имеет в виду и почему не подойдёт?

Эта статья поможет быстро разобраться, что означает приставка «1С» в 1С-Битрикс24 — и вообще, какие технические различия скрываются за различными названиями версий Битрикс.

Что такое 1С и что такое Битрикс? Краткая история изменения названий

Когда-то в прошлом, две совершенно разные компании развивали два совершенно разных семейства продуктов.

Фирма 1С давала своим продуктам названия, которые начинались с «1С» — «1С:Предприятие», «1С:Бухгалтерия» и так далее.

Компания Битрикс продавала систему для создания сайтов и управления контентом (CMS) и тоже включила название своей компании в название продукта: «Битрикс: Управление Сайтом».

А потом эти две компании создали совместное предприятие, которое назвали 1С-Битрикс. И теперь, названия продуктов Битрикс получили приставку 1С и стали напоминать названия других продуктов фирмы 1С. Внутри, однако, эти два семейства продуктов остались совершенно разными. Похожи только названия.

Три главных продукта Битрикс

Итак, несмотря на наличие 1С в названии, семейство продуктов Битрикс полностью отличается от продуктов 1С:Предприятие. Их развивают, по сути, разные компании, точно так же, как они это делали изначально. Главных продуктов Битрикс три:

1С-Битрикс: Управление Сайтом (БУС) — система для создания сайтов и управления ими (CMS, Content Management System — система управления контентом). Не включает в себя CRM.

Битрикс24 — облачный сервис для управления бизнесом (CRM, Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами).

1С-Битрикс24 — коробочная версия Битрикс24, включает в себя все возможности 1С-Битрикс: Управление Сайтом.

В чём заключается разница между облачной версией Битрикс24 и коробочной версией — тема отдельной статьи. Именно эту разницу и имеет в виду интегратор, когда говорит вам, что нужна именно версия «1С-Битрикс24», и что версия без приставки «1С» не годится.

Очень похожие названия, но очень разные продукты.

Это собственно всё, что вам нужно знать, чтобы не запутаться. Названия у продуктов очень похожи, но если заранее понимать, что вам нужно внимательно смотреть на всё название целиком, то вы застрахуете себя от покупки неправильной версии или не того продукта, который вам нужен.