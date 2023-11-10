Зионек
- Клерк с
- 27.10.2023
был вчера в 05:53
- Должность Технический директор
- Место работы ООО Зионек
- Город Москва
- zionec.ru
Специализируемся на сложной разработке: внедряем CRM, разрабатываем корпоративные порталы, Интернет-магазины и сложные высоконагруженные системы.
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