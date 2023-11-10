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Зионек

Клерк с
27.10.2023

был вчера в 05:53

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Специализируемся на сложной разработке: внедряем CRM, разрабатываем корпоративные порталы, Интернет-магазины и сложные высоконагруженные системы.

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Управление производством

Система управления, планирования и исполнения закупок для государственного университета в 1С-Битрикс24

Руководство Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне (ГСГУ) обратилось за помощью в автоматизации своих процессов, связанных с закупками в CRM 1С-Битрикс24.

Система управления, планирования и исполнения закупок для государственного университета в 1С-Битрикс24
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Интернет и IT

Мы говорим Битрикс, подразумеваем… что? Шпаргалка по официальным названиям разных версий Битрикс

Эта статья поможет быстро разобраться, что означает приставка «1С» в 1С-Битрикс24 — и вообще, какие технические различия скрываются за различными названиями версий Битрикс.

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Интернет и IT

Что выбрать — Битрикс24-«облако» или 1С­Битрикс24-«коробку»? В

Обновление от сентября 2023 года: с 01.09.2023 переход из облачного Битрикс24 в коробочный 1С-Битрикс24 используя бэкап от компании 1С-Битрикс невозможно, теперь только через интеграционные решения (что пока что не позволяет перенести всё).

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