Что выбрать — Битрикс24-«облако» или 1С­Битрикс24-«коробку»? В

Обновление от сентября 2023 года: с 01.09.2023 переход из облачного Битрикс24 в коробочный 1С-Битрикс24 используя бэкап от компании 1С-Битрикс невозможно, теперь только через интеграционные решения (что пока что не позволяет перенести всё).