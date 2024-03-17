Вилен Гарбузов

7 юрисдикций Европы с благоприятной налоговой системой

Куда отправятся инвесторы в поисках налоговых льгот?
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Британское правительство решило пересмотреть свою многовековую систему льготного налогового режима для состоятельных иностранцев «Non-Dom». Более двухсот лет этот режим позволял зарубежным инвесторам избегать уплаты британских налогов на их зарубежные доходы и прирост капитала. Они уплачивали лишь налоги на доходы, полученные только внутри страны или переведенные в UK.

❗️Эксперты считают, что этот шаг определенно станет толчком для многих инвесторов вывести капитал из страны и эмигрировать.

Какие страны могут предложить альтернативные налоговые льготы?

Греция

🇬🇷Режим «Non-Dom» в Греции позволяет иностранцам, которые инвестируют €500 000 евро в греческие активы (например, купят недвижимость под "золотую визу") платить единовременный налог в размере €100 000 в год, независимо от размера их дохода или благосостояния в течение 15 лет. Для многих это намного выгоднее, чем ставка в 44%. Доходы из иностранных источников же полностью освобождаются от налогообложения, как и активы, находящиеся за границей.

Ирландия

🇮🇪Ирландский режим «Non-Dom» позволяет лицам, не живущим постоянно в стране, платить налог только на ту часть своего дохода за границей, которую они переводят в Ирландию.

Система очень похожа на британскую. Из плюсов – режим бессрочный.

Италия

🇮🇹Италия позволяет новым резидентам платить фиксированный налог в размере €100 000 евро в год на все доходы, полученные за пределами Италии, на срок до 15 лет. Единовременная выплата распространяется практически на все категории доходов, полученных за границей. Участники также освобождаются от налогов на дарение и наследство в отношении активов и недвижимости за рубежом, а также от налогов на богатство, на зарубежную недвижимость или финансовые активы.

Мальта

🇲🇹Режим res non-domicile на Мальте похож на британский. C налоговых резидентов Мальты, которые не живут на Мальте постоянно, взимается налог только с доходов, полученных из мальтийских источников, и доходов из-за границы, которые переводятся на Мальту. Также есть ежегодный дополнительный платёж — €5 000.

Швецария

🇨🇭Иностранные граждане, проживающие в Швейцарии и не работающие там по найму, могут использовать упрощенную процедуру налогообложения, называемую паушальным налогом.

Резиденты ежегодно облагаются единовременной суммой налога, основанной на их расходах на проживание, а не на их доходах.

Сумма часто равна примерно 7-кратным годовым расходам человека на аренду (или предполагаемой стоимости аренды, если жилец владеет домом). 6 из 26 кантонов, включая Цюрих, уже отменили этот режим.

Монако

🇲🇨Крошечное суверенное княжество Монако остается одним из ведущих налоговых убежищ в мире, поскольку не взимает подоходный налог со своих жителей. Резиденты почти полностью освобождают свои глобальные доходы от налогов. Однако, как известно, получить ВНЖ очень сложно, а также придется пребывать в Монако более 6 месяцев в году.

Андорра

🇦🇩Микрогосударство Андорра обеспечивает низкие ставки личного налога в размере 10% от мирового дохода. Современная сеть налоговых соглашений Андорры предотвращает двойное налогообложение доходов. Минус - сложность получения ВНЖ и необходимость жить в стране более 6 месяцев в году.

❓Кого бы мы добавили в список?

🇨🇾C 2015 года на Кипре начал действовать «Non-Dom» режим. Получить такой статус может не киприот по происхождению, который не являлся налоговым резидентом Республики в течение 20 лет до того, как подаст заявку. Статус освобождает налогового резидента Кипра от налога на оборону, который взимается с пассивных доходов в размере 17% с дивидендов и 30% с процентов.

Также нет налога на прирост капитала (за исключением продажи недвижимого имущества на Кипре).

В целом налоговая система Кипра одна из наиболее комфортных в Европе. В том числе и для бизнеса. Ставка корпоративного налога всего 12,5%. А получить статус налогового резидента можно «по правилу 60 дней» (а не 183 как в других странах).

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

35 8

Комментарии

1
  • Andrey Pavlovskiy

    Афганистан будет поблагоприятнее

Вилен Гарбузов

7 юрисдикций Европы с благоприятной налоговой системой

Куда отправятся инвесторы в поисках налоговых льгот?

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