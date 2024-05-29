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Вилен Гарбузов

Минфин решил ввести 5-ступенчатую систему НДФЛ. Чтооооо??? Вменение НДС части бизнеса на «упрощенке». Чтооооо???

Минфин РФ предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей.
Минфин решил ввести 5-ступенчатую систему НДФЛ. Чтооооо??? Вменение НДС части бизнеса на «упрощенке». Чтооооо???

Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке» и амнистия за «дробление».

Пять ступеней НДФЛ

Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей - 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%, говорится в материалах Минфина.

На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:

  • 13% при доходах до 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год);

  • 15% при доходах в диапазоне 200–416,7 тысяч руб. в месяц (2,4–5 млн рублей в год);

  • 18% при доходах в диапазоне 416,7 тысяч — 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн рублей в год);

  • 20% при доходах в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн рублей в год);

  • 22% при доходах свыше 4,17 млн в месяц (50 млн рублей в год).

Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Например, при совокупном заработке гражданина в размере 8 млн руб. в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн руб. с начала года, 15% с части дохода между 2,4 и 5 млн руб. (то есть с 2,6 млн) и 18% с части дохода выше 5 млн руб. (то есть с оставшихся 3 млн).

В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения.

Налог с нетрудовых доходов

Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам свыше 2,4 млн руб. (не 5 млн, как сейчас), без дальнейшей прогрессии. В частности, «сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит не тормозить развитие фондового рынка», отмечают в Минфине.

НДФЛ с продажи недвижимости будет применяться к чистому финансовому результату, а не ко всему доходу с продажи (и при действующем законодательстве при продаже недвижимости сумму полученных доходов можно уменьшить на расходы на ее покупку — тогда налог уплачивается с разницы между ними). К проданным объектам недвижимости будет применяться тот же подход: 13% до суммы 2,4 млн руб., 15% — свыше этой суммы. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, ставка 15% к доходам от продажи недвижимости не применяется, даже если сумма продажи превышает 5 млн руб.

Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физлица при соблюдении минимальных сроков владения (пять лет для недвижимого имущества, три года для иного имущества, например автомобиля) сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

В то же время льгота в виде освобождения от НДФЛ при продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет будет скорректирована: если доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет. По текущему порядку подоходным налогом облагается прибыль, полученная в результате продажи акций дороже, чем они были куплены.

НДС для «переходного» бизнеса

Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Предполагается, что порог доходов для применения УСН будет расширен с действующих 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб.

Будут отменены повышенные ставки в рамках системы УСН — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», которые действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Таким образом, весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки 6% при базе «доходы» и 15% («доходы минус расходы»).

Взамен компании с оборотом выше 60 млн руб. в год обяжут стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях платить не обязан. При уплате НДС бизнесу будут предложены следующие альтернативы:

  • общий режим: ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

  • ставка 5% при доходах до 250 млн руб. в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн руб. в год — без права на вычеты.

Повышение затронет в основном сферы торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес. По официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб.

Параллельно будет смягчен налоговый режим для производственных предприятий малого бизнеса: для малых компаний в сфере обработки, не работающих с подакцизными товарами, ставка страховых взносов будет снижена с 15 до 7,6%. Также в планах Минфина — налоговая амнистия за «дробление» бизнеса в период 2022–2024 годов при условии добровольного отказа от этих схем в 2025 и 2026 годах.

А еще

🔥Минфин предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых в тех отраслях, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике в два и более раза. Так, НДПИ при добыче железа предлагается повысить в 1,15 раза, для производителей калийных удобрений - в 2,3 раза, для фосфорных - в 2 раза.

🔥Налог на прибыль компаний предлагается повысить с 20% до 25%.

🔥Минфин планирует установить НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% - свыше этой суммы.

🔥Минфин предложил поднять налог на продажу недвижимости дороже 2,4 млн рублей до 15% с 1 января 2025 года.

Елена Балаклицкая
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Вилен Гарбузов

Минфин решил ввести 5-ступенчатую систему НДФЛ. Чтооооо??? Вменение НДС части бизнеса на «упрощенке». Чтооооо???

Минфин РФ предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей.

Минфин решил ввести 5-ступенчатую систему НДФЛ. Чтооооо??? Вменение НДС части бизнеса на «упрощенке». Чтооооо???

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