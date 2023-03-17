Топ-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022

Письмо от 26 декабря 2022 г. № 03-11-10/127504, от 28.03.2022 № 03-11-10/24681

Ограничения по применению специальных налоговых режимов не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли ломами и отходами драгоценных металлов, а также в сфере производства бижутерии и ремонта ювелирных изделий.

Письмо от 28 ноября 2022 г. № 03-11-11/115978

В целях применения подпункта 16 пункта 3 статьи 346.12 НК остаточная стоимость инвестиционной недвижимости, учтенной на балансе в качестве основных средств, определяется исходя из ее первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, с учетом последующих капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением инвестиционной недвижимости.

Письмо от 16 ноября 2022 г. № 03-03-06/3/111804

Основные средства, полученные безвозмездно в виде пожертвования и используемые для осуществления некоммерческой деятельности, не подлежат амортизации у некоммерческой организации и, соответственно, их стоимость не учитывается в целях применения подпункта 16 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 22 августа 2022 г. № 03-11-06/2/81638

При заключении соглашения об освобождении лицензиата от исполнения обязательства по оплате задолженности, возникшей в рамках лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), сумма данной задолженности у лицензиара не включается в состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 2 июня 2022 г. № 03-04-05/51807

Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения, определен пунктом 3 статьи 346.12 НК. Данный перечень налогоплательщиков является закрытым.

Поскольку в указанном перечне отсутствуют индивидуальные предприниматели, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, такие индивидуальные предприниматели вправе применять упрощенную систему налогообложения при соблюдении всех условий и ограничений, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, на общих основаниях.

Топ-10 Налоговых споров за 2022

Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-11-11/51697

Сумма возмещения, полученная за изъятие находящегося в собственности недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-11-11/46322

ТСЖ при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитывает в составе доходов взносы на содержание имущества общего пользования и отчисления на формирование резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся членами ТСЖ.

Поступившие указанные взносы и отчисления от лиц, не являющихся членами ТСЖ, учитываются при определении объекта налогообложения по указанному налогу в общеустановленном порядке.

Письмо от 20 апреля 2022 г. № 03-04-05/35254

Доходы индивидуальных предпринимателей в виде процентов, полученных по договорам банковского вклада (банковского счета) в рамках предпринимательской деятельности, учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-11-06/2/20994

Остаточная стоимость основных средств, находящихся в лизинге, по договорам лизинга, заключенным после 01.01.2022, в целях применения ограничения, предусмотренного подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК, учитывается лизингодателем.

По договорам лизинга, заключенным до 01.01.2022, остаточная стоимость основных средств, находящихся в лизинге, в целях применения ограничения, предусмотренного подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК, учитывается той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора лизинга.

Письмо от 25 января 2022 г. № 03-11-06/2/4383

Денежные средства, полученные в качестве возмещения судебных расходов, в том числе расходов на уплату государственной пошлины и расходов на оплату услуг представителя, взысканные по решению суда с ответчика, учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2023

Материалы по УСН