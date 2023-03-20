Изменение призывного возраста

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД А.В. Картаполов, А.Л. Красов, Ю.Н. Швыткин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее – граждане, не пребывающие в запасе).

При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.