Взимание НДФЛ на Шпицбергене

Не будем держать интригу: если контрагенты работают с одним оператором ЭДО, то в настройке взаимосвязи для обмена электронными документами нет ничего сложного. В системе электронного документооборота один контрагент направляет приглашение другому, а тот – принимает, и после этого можно начинать работать.