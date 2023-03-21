Взимание НДФЛ на Шпицбергене

Налоговая новость связана с вопросом о взимании налогов на Шпицбергене (письмо Минфина от 24 января 2023 г. № 03-04-05/5105).
Материалы по НДФЛ
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка.
Поговорю об особенностях взимания налогов на Шпицбергене.
Налоговая новость связана с вопросом о взимании налогов на Шпицбергене (письмо Минфина от 24 января 2023 г. № 03-04-05/5105).
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка.
Среди прочих способов обработки сведений оператор вправе осуществлять обезличивание, хранение, блокирование и уничтожение персональных данных.
Компании получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ) и особые налоговые условия. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона – иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.
Не будем держать интригу: если контрагенты работают с одним оператором ЭДО, то в настройке взаимосвязи для обмена электронными документами нет ничего сложного. В системе электронного документооборота один контрагент направляет приглашение другому, а тот – принимает, и после этого можно начинать работать.
В 2022 году «Елена Фурс» уже пыталась в суде оспорить доначисления на 411 млн руб. налогов. Решение по этим искам до сих пор не вынесено.
Условия сотрудничества владельцев ПВЗ с Wildberries постоянно меняются. Вводятся новые меры поощрения, ужесточается система штрафов, усиливается контроль качества обслуживания, меняются требования к обработке заказов. Чтобы зарабатывать и не разориться на штрафах собственнику приходится оперативно реагировать на все изменения маркетплейса.
Разбираемся, как избавиться от стресса и не работать по вечерам. Узнаете как правильно планировать задачи и спокойно отдыхать в отпуске.
Рассматриваются дополнительные гарантии прав военных на жилье.
ФАС предлагает изменить закон о рекламе, подкорректировав положения, связанные с отправкой push-уведомлений, а также утвердив длительность ролика алкогольной продукции. Кроме того, служба унифицировала список действий, не относящихся к рекламе.
Следствие считает, что с октября 2020 года по май 2022 года от продажи курсов она получила доход, которые превысил лимит по УСН.
На титульном листе трудовой книжке указывают данные об образовании сотрудника. Но эти данные могут дополняться. Что делать, если места для дополнения нет?