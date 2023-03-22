Уголовное наказания наркозависимых за уклонение от лечения

Инициатор предложения

Законопроект № 312837-8 подготовлен Орловским областным Советом народных депутатов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, злостное уклонение лица от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию – наказывается обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что для более эффективной реализации задач стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года по снижению спроса на немедицинское потребление психоактивных веществ, одним из путей решения которых является расширение круга лиц, вовлекаемых в процесс освобождения от наркотиков, представляется целесообразным ввести применение уголовной ответственности за систематическое злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику наркомании, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую, социальную реабилитацию в связи с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и новых психоактивных веществ, опасных для жизни и здоровья.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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