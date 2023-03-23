Налог на прибыль при замене валюты договора

Материалы по налогу на прибыль
Топ-10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Новость связана с порядком учета по налогу на прибыль курсовых разниц при замене по кредитному договору валюты договора (письмо Минфина от 8 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/10117).
Топ-10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Недавно обновили правила аккредитации IT-бизнеса, расширив перечень кодов ОКВЭД. Но доходов для новых видов деятельности нет в списке для расчета доли 30%. Это исправят.
Скидку по налогу с доходов надо предоставлять в зависимости от уровня владения русским языком и знаний истории.
С 3 апреля 2023 года вступит в силу приказ ФНС с новой формой декларации по УСН.
Речь о бизнесменах, которые получают пенсию за выслугу лет.
Подписание отчетности бухгалтером-аутсорсером за клиента теперь требует получения специальной лицензии ФСБ на криптографию (письмо от 23.06.2022 № С-2133). Расскажем, есть ли возможность продолжать работу без лицензирования и избежать штрафов.
До 25 числа каждого месяца надо сдавать уведомление по налогам, подлежащим уплате в этом месяце. На транспортный налог тоже нужно уведомление.
Уголовную ответственность за налоговые преступления сделали несколько мягче. Обсуждаем с экспертом, что это дает и почему.
Весна ворвалась в нашу жизнь так внезапно, что многие и не заметили, как заканчивается март. Напоминаем, что еще надо сдать и заплатить, если вы забыли. И главное: как поможет «Клерк.Премиум»?
Для меня вчера стало открытием, что в Пятерочке можно с любой картой пикнуть на терминале и кассир отдаст наличными необходимую сумму!
Запрет будет действовать с 20 марта по 20 сентября 2023 года.