Налог на прибыль

Налог на прибыль при замене валюты договора

Новость связана с порядком учета по налогу на прибыль курсовых разниц при замене по кредитному договору валюты договора (письмо Минфина от 8 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/10117).

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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