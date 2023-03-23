Защита от коллекторов, повышение налоговых вычетов, страхование пенсий в финансовом праве

Финансовые права за февраль 2023

Запрет на взыскание задолженности с жителей новых регионов – законопроект № 289070-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года.

Запрет коллекторской деятельности в России – законопроект № 290238-8

В ГД рассматривается законопроект, направленный на запрет на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности.

В пояснительной записке указывается, что Кредитные организации в состоянии улучшить положение с просроченными задолженностями, внедрив гибкую политику работы с заемщиком, повысив качество их предварительной проверки.

Освобождение от Госпошлины за удостоверение доверенности для оказания бесплатной юридической помощи – законопроект 297999-8

Поскольку гражданам для защиты своих прав при оказании бесплатной юридической помощи требуется доверенность на представление их интересов в судах, иных органах и организациях, проектом федерального закона предлагается внести изменение в НК, которым предусматривается освобождение всех категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности.

В пояснительной записке указывается, что учитывая, что оказание бесплатной юридической помощи предусмотрено социально незащищенным категориям граждан, расходы на оформление названной доверенности создают существенную финансовую нагрузку, которая может стать препятствием для их обращения за защитой своих прав и, как следствие, ограничить им доступ к правосудию (200 рублей).

Повышение социальных налоговых вычетов – законопроект № 301966-8

Законопроектом предусматривается увеличение социального налогового вычета уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В настоящее время законодательством предусмотрена сумма не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В пояснительной записке указывается, что также и в послании Президента Федеральному Собранию, составившемуся 21 февраля 2023 года, Президент предложил увеличить максимальную сумму социального налогового вычета за обучение детей с 50 000 рублей до 110 000 рублей, а на собственное обучение, а также лечение и приобретение лекарств со 120 000 рублей до 150 000 рублей.

Повышение страхования пенсионных накоплений – законопроект № 303198-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусмотрено гарантирование прав граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 2 800 000 рублей.

В пояснительной записке указывается, что повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе.

В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.

Обзор налоговых событий за февраль 2023