Налоговые споры

Обзор налоговых споров за 2 полугодие 2022

Поговорю о наиболее интересных выводах ВС по налоговым вопросам.

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Содержание:

Акты судебной коллегии по экономическим спорам:

  • Значение кассового метода по УСН – определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514.

  • Последствия по УСН при дроблении бизнеса – определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481.

  • Исключение данных недействительной электронной декларации – определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274.

  • Обоснованность одновременного привлечения к ответственности по ст. 119 и 122 НК – определение от 26.08.2022 № 308-ЭС22-1936 ИП.

  • Повышенный транспортный налога при отсутствии наименования дорогостоящего автомобиля – определение от 26.08.2022 № 305-ЭС22-8615.

  • Ставка по товарам для космоса – определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.

  • Принцип соотносимости доходов и расходов – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.

  • НДС при определении размера убытков определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.

  • Освобождение от транспортного налога научной организации – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.

Отказные определения судей ВС:

  • Учет по УСН экономии застройщика – определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624.

  • Возврат налога организатором дробления бизнеса – определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787.

  • Аналогия в налоговом праве – определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926.

  • Учет дохода по недействительной сделке – определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839.

  • Право на вычет по НДС при переводе контрагента на ОСН – определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668.

  • Налог на прибыль при погашении долга материнской компанией – определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778.

  • Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления – определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.

  • Земельный налог при изменении вида разрешенного использования – определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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