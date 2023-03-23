Обзор налоговых споров за 2 полугодие 2022

Содержание:
Акты судебной коллегии по экономическим спорам:
Значение кассового метода по УСН – определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514.
Последствия по УСН при дроблении бизнеса – определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481.
Исключение данных недействительной электронной декларации – определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274.
Обоснованность одновременного привлечения к ответственности по ст. 119 и 122 НК – определение от 26.08.2022 № 308-ЭС22-1936 ИП.
Повышенный транспортный налога при отсутствии наименования дорогостоящего автомобиля – определение от 26.08.2022 № 305-ЭС22-8615.
Ставка по товарам для космоса – определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.
Принцип соотносимости доходов и расходов – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.
НДС при определении размера убытков определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.
Освобождение от транспортного налога научной организации – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.
Отказные определения судей ВС:
Учет по УСН экономии застройщика – определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624.
Возврат налога организатором дробления бизнеса – определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787.
Аналогия в налоговом праве – определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926.
Учет дохода по недействительной сделке – определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839.
Право на вычет по НДС при переводе контрагента на ОСН – определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668.
Налог на прибыль при погашении долга материнской компанией – определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778.
Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления – определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.
Земельный налог при изменении вида разрешенного использования – определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.
Другие материалы
Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 – ссылка.