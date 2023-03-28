Административный арест военных, льготы для ВБД, мобилизованных и добровольцев в обзоре военного права

Военное право за февраль 2023

Военнослужащим и мобилизованным будут назначать административный арест без суда – законопроект № 289614-8

В ГД рассматривается законопроект устанавливающий новый вид наказания для военнослужащих – административный арест. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона.

В пояснительной записке указывается, что анализ проведения специальной военной операции свидетельствует о необходимости возвращения такого вида дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте, налагаемого командирами без судебного решения. Это позволит повысить уровень правопорядка и воинской дисциплины в войсках, защитить права, как добросовестных военнослужащих, так и самих нарушителей воинской дисциплины.

Для последних дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте будет к тому же предупредительной мерой, побуждающей их вовремя отказаться от нарушений закона и избежать привлечения к уголовной ответственности.

Право родственников на жилье при гибели военнослужащего в СВО – законопроект № 293639-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели (смерти) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, смерти вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при выполнении указанных задач, или объявления судом умершим пропавшего без вести в связи с участием в специальной военной операции право на предоставление жилого помещения переходит к членам семьи (супругу (супруге), не вступившему в повторный брак, и несовершеннолетним детям) умершего.

В пояснительной записке указывается, что поправки отвечают принципу социального государства выполнение им своего обязательства перед теми гражданами из вышеназванной категории, кто отдал свою жизнь Родине и до конца исполнил долг перед ней, путем предоставления жилого помещения членам семьи погибшего.

Бесплатные парковки для ветеранов боевых действий – законопроект № 294101-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветераны боевых действий получают право на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок.

В пояснительной записке указывается, что принятие проекта закона позволит дополнительно стимулировать и поддерживать лиц, принимающих или принимавших ранее участие в боевых действиях на стороне воинских или добровольческих подразделений на стороне и в интересах СССР и Российской Федерации.

Гарантии для инвалидов-добровольцев – законопроект № 296133-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому меры социальной поддержки, предусмотренные законом о ветеранах, распространяются на граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей, а также на членов семей погибших добровольцев.

Бесплатная правовая помощь для добровольцев, ветеранов, мобилизованных – законопроект № 302571-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции будет оказываться бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат (например, получения выплаты в результате ранения), а также реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством (например, предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных и др.).

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время для получения правовой помощи по этим вопросам гражданам приходится обращаться в юридические консультации, осуществляющие деятельность на возмездной основе, что влечет существенные материальные издержки для заявителей.

Расширение оснований для присвоения ветерана боевых действий – законопроект № 302569-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года.

В пояснительной записке указывается, что боевые действия на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики идут с 2014 года. В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике граждане, принимавшие в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества.

Многие из них получили ранения и другие увечья, за проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов государственной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Мобилизационное право

Освобождение многодетных отцов от мобилизации – законопроект № 291438-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет).

В пояснительной записке указывается, что с точки зрения демографии многодетные семьи – это семьи, благодаря которым обеспечивается высокий темп прироста населения. Именно этот небольшой процент семей обеспечивает материальное будущее всей страны, т.к. расширенное воспроизводство начинается с трех, а не с двух детей.

Вместе с тем, такие семьи живут в худших, по сравнению с другими, культурно-бытовых условиях. Ограничивая свое потребление и недополучая сегодня, они создают благополучное будущее остальным гражданам и стране в целом.

Добровольцев и мобилизованных освободят от пошлины при замене паспорта и водительских прав – законопроект № 302657-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается освободить лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты государственной пошлины:

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность;

за выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

В пояснительной записке указывается, что в рамках участия вышеупомянутых лиц в специальной военной операции, а также при транспортировке таких лиц в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, паспорта и национальные водительские удостоверения таких лиц могут быть утрачены или прийти в негодность.

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