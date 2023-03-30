НДФЛ

НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости по одному договору

Новость связана с проблемой определения последствий по НДФЛ при продаже по одному договору нескольких объектов недвижимости без указания стоимости каждого объекта (письмо ФНС от 17.01.2023 № БС-4-11/385@).

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PS. В материале допущена неточность - рассматривается письмо ФНС, а не Минфина.

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Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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