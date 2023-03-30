НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости по одному договору

PS. В материале допущена неточность - рассматривается письмо ФНС, а не Минфина.
Материалы по НДФЛ
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Новость связана с проблемой определения последствий по НДФЛ при продаже по одному договору нескольких объектов недвижимости без указания стоимости каждого объекта (письмо ФНС от 17.01.2023 № БС-4-11/385@).
PS. В материале допущена неточность - рассматривается письмо ФНС, а не Минфина.
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Если семена идут на посев, а не в пищу, то ставка НДС по ним будет 20%, а не 10%. Между тем год назад у фискалов было иное мнение на этот счет.
Мишустин подписал постановление кабмина, по которому пенсии и страховые выплаты можно будет перечислять на счета россиян в зарубежных банках, если иным путем они их получить не могут.
Бухгалтерам придется учить китайский?
Скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС будут считать по данным формы ЕФС-1.
Доля зарубежных командировок в общем числе бронирований выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022 году. При этом в доковидное время их все равно было больше.
В этой статье я расскажу, где и как лучше всего открыть ИП, и какие документы для этого потребуются.
Налоговый адвокат Карина Урберг поделилась своим мнением о том, имеет ли значение неправомерность требования налоговой.
На самом деле на смартфон устанавливается программа, которая крадет СМС-сообщения, телефонные номера и данные банковских карт.
Банк России потерял в 27 раз больше, чем в 2021 году. Больше половины убыточных операций связаны с продажей банка «Открытие», а также с акциями Московского индустриального банка.
Мало бухгалтерам ЕНС, ЕФС, ЕНП, мало неразберихи с Соцфондом. К гонке – кто сильнее достанет бизнес, присоединился и Росстат. Решил вместо кучи форм (которые, кажется, мало кто сдает) собирать нужные показатели через личный кабинет.