Карательное право за февраль 2023

Ужесточение ответственности за нарушение правил охоты – законопроект № 291040-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому минимальный штраф за нарушение правил охоты составит 2000 рублей (сейчас 500 рублей). Также минимальный срок лишения права на охоту устанавливается в один год.

В пояснительной записке указывается, что в период с 2019 года по 2021 год при осуществлении охоты на территории РФ в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека.

Основная причина травм со смертельным исходом - это несоблюдение правил охоты. Штрафные санкции за нарушение правил охоты, предусмотренные КоАП, остаются крайне низкими.

Запрет на заключение под стражу за ненасильственные преступления – законопроект № 301930-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому запрещается применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений в случае, если состав ни одного из преступлений, в совершении которых подозревается или обвиняется лицо, не включает применение насилия или угрозу его применения

Смягчение ответственности по налоговым преступлениям – законопроект № 301951-8

Согласно законопроекту уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Также уменьшается максимальный срок заключения под стражу и соответственно сроки давности.

Обзор налоговых событий за февраль 2023

Другие обзоры