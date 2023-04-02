Внесены предложение по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков через интернет.

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание предложения

Согласно законопроекту пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, потребления наркотических средств или психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления, - влечет уголовную ответственность, в том числе лишением свободу до 2 лет.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в целях пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вербовки распространителей злоумышленниками активно используются различные социальные сети, площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей сети «Интернет».

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по карательному праву

Обзор карательного права за февраль 2023 - ссылка.