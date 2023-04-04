Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, И.М.Мусатов, К.М.Панеш, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается установить новый день воинской славы России - 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что необходимость принятия данного законопроекта связана с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Обзор военного права за февраль 2023 - ссылка.