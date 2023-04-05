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Законопроекты

Освобождение от пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей

Новость связана с предложением по освобождению от государственной пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей (законопроект № 326935-8).

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Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

498 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 3 часа назад

    Не понимаю я наше государство и порой от слова совсем.

    Вдумайтесь в вышеописанную ситуацию, где молодой человек или девушка ВПЕРВЫЕ от своего государства получает как документ, что и он/она становится полноправным гражданином своей отчизны.

    А ему или ей как тут же и назидание на будущее: "А ну-ка пошлину быстренько гони или никакого тебе паспорта не видать как своих ушей".

    Неужели наше государство настолько нищее, что эти копейки новых граждан сделают ему погоду?

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