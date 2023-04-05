Освобождение от пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей Новость связана с предложением по освобождению от государственной пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей (законопроект № 326935-8). 1 13 4

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