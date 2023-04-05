Освобождение от пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей

Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Налоговые новости за февраль 2023 - ссылка.
Новость связана с предложением по освобождению от государственной пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей (законопроект № 326935-8).
Юзвак Максим
Комментарии1
Не понимаю я наше государство и порой от слова совсем.
Вдумайтесь в вышеописанную ситуацию, где молодой человек или девушка ВПЕРВЫЕ от своего государства получает как документ, что и он/она становится полноправным гражданином своей отчизны.
А ему или ей как тут же и назидание на будущее: "А ну-ка пошлину быстренько гони или никакого тебе паспорта не видать как своих ушей".
Неужели наше государство настолько нищее, что эти копейки новых граждан сделают ему погоду?