Плохо работающих заключенных привлекут к ответственности

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен Государственным Собранием - Курултай Республики Башкортостан; депутатом ГД Р.М.Марданшиным.

Содержание поправок

Согласно законопроекту ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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