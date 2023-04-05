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Юзвак Максим
Законопроекты

Плохо работающих заключенных привлекут к ответственности

Предлагается привлекать к ответственности осужденных, недобросовестно исполняющих свои трудовые обязанности (законопроект № 328007-8).

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Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен Государственным Собранием - Курултай Республики Башкортостан; депутатом ГД Р.М.Марданшиным.

Содержание поправок

Согласно законопроекту ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.

Материалы к законопроекту

  • Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по вопросам ответственности

  • Обзор карательного права за февраль 2023 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

498 подписчиков

Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 6 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Спасибо Максим, с удовольсвтем читаю Вашу подборку. Поржала)) очередной раз (про думцев - звездных старцев). Так и хочется спросить, а без Закона никак? не заставить работать? закон примут и все заключенные в едином порыве набросятся на работу. Предлагаю авторам З-та разработать новый, а именно: привлекать к ответственности сотрудников, недобросовестно исполняющих свои трудовые обязанности (законопроект №??)

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