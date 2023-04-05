Плохо работающих заключенных привлекут к ответственности

Инициаторы поправок
Законопроект подготовлен Государственным Собранием - Курултай Республики Башкортостан; депутатом ГД Р.М.Марданшиным.
Содержание поправок
Согласно законопроекту ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по вопросам ответственности
Обзор карательного права за февраль 2023 - ссылка.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Спасибо Максим, с удовольсвтем читаю Вашу подборку. Поржала)) очередной раз (про думцев - звездных старцев). Так и хочется спросить, а без Закона никак? не заставить работать? закон примут и все заключенные в едином порыве набросятся на работу. Предлагаю авторам З-та разработать новый, а именно: привлекать к ответственности сотрудников, недобросовестно исполняющих свои трудовые обязанности (законопроект №??)