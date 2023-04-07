Новые нерабочие дни в мае

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди: депутаты ГД В.А. Даванков, А.Г. Нечаев, Г.К. Арапов, А.В. Скрозникова, С.А. Тарбаев, А.О. Ткачев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в период январских праздников многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга.

Так, согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных.

При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить времени на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по праздникам

В России предлагают отмечать день взятия Парижа — ссылка.