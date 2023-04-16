Новый выходной - пасхальный понедельник

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, сенаторы И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание инициативы

Согласно законопроекту устанавливаются требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что по мнению экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по данным социологических опросов до 85%) отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения.

Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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