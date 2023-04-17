НДС при применении УСН участником простого товарищества

🎙 Страшный вред перфекционизма! Сделать идеально или доделать до конца

В этом видео мы поговорим о том, как перфекционизм может стать настоящей преградой на пути к успеху. Мы рассмотрим примеры из жизни успешных людей, которые смогли преодолеть этот страх и достичь поставленных целей. Вы узнаете, как не останавливаться на полпути и доводить дело до конца, несмотря ни на что.