Уклонисты от армии не смогут быть депутатами

Рассматривается предложение по ограничению прав лиц, уклоняющихся от службы в армии (законопроект № 337105-8).

Автор предложения

Законопроект подготовлен депутатом ГД А.А.Журавлевым (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в качестве дополнительного вида уголовного наказания лицам, уклоняющимся от армии, будет назначаться лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы не должны пользоваться равными гражданскими правами.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за февраль 2023 - ссылка.