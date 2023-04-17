Уклонисты от армии не смогут быть депутатами

Автор предложения
Законопроект подготовлен депутатом ГД А.А.Журавлевым (ЛДПР).
Содержание предложения
Согласно законопроекту в качестве дополнительного вида уголовного наказания лицам, уклоняющимся от армии, будет назначаться лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы не должны пользоваться равными гражданскими правами.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по военным вопросам
Обзор военного права за февраль 2023 - ссылка.
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