Повышение лимита доходов по УСН

Материалы по УСН
Топ-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022 - ссылка.
Юзвак Максим
Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.
Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки. Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.
Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС.
«Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие жилищные права граждан.
На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе.
Анализ облигаций требует изучения многих показателей из финансовой отчётности эмитента. Если копаться досконально, то можно утонуть, да и в итоге всё равно можно неправильно оценить какие-то риски. Но есть ключевые показатели, на которые всегда обращают внимание при анализе облигаций.
Рассматривается предложение по повышению лимита дохода для применения упрощенной системы налогообложения (законопроект № 336993-8).
Меня зовут Борис, мне 50 лет и я продакт-менеджер. Мой продукт сейчас - это поиск «Клерка». Давайте посмотрим, что нового.
Как правильно составить рабочие графики при разных режимах работы
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