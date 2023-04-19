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Юзвак Максим
Лимиты по УСН

Повышение лимита доходов по УСН

Рассматривается предложение по повышению лимита дохода для применения упрощенной системы налогообложения (законопроект № 336993-8).
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Материалы по УСН

  • Топ-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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