Учет убытков при прощении долг

Материалы по налогу на прибыль
Топ -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Юзвак Максим
Дайджест составлен на основе ежедневного анализа событий в налоговой сфере.
Новость связана с последствиями по налогу на прибыль при прощении долга.
Мы так быстро растем, что без ежедневной синхронизации хедов очень сложно принимать решения. Поэтому в этой комнате сядут все руководители подразделений компании.
Несмотря на медленное исчезновение форумов как формата общения, форум на Клерке неуклонно развивается и растет. Публикую статистику развития форума.
В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.
История Ford Motor Company состоит не только из невероятных успехов и событий, изменивших мир. Давайте вспомним о том, как компания справилась с миллионными долгами, миновала кассовый разрыв в 38 миллионов долларов и вышла из кризиса почти 100 лет назад.
Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов установлена практически для всех организаций и ИП. Работа без кассы, в случаях, когда она обязательна, грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа. LIFE PAY разбирает все нюансы привлечения к ответственности за неприменение ККТ.
На первый взгляд интернет-маркетолог и бухгалтер – абсолютно разные профессии. Но между ними много общего. А в чем-то маркетинг – значительно перспективнее бухучета. Поспорите?
Про развод с материальной точки зрения.
Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.
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