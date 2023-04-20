Дайджест по налогам за март 2023

Содержание
Амортизационная премия при реорганизации.
Учет пожертвований в виде исключительного права.
Транспортный налог при прекращении розыска машины.
НДС при реализации арестованного имущества.
НДФЛ при прощении долга участнику СВО.
НДС при изменении стоимости экспортного товара.
НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ.
НДФЛ и взносы по надбавкам вахтовым работникам.
Обложение налогом на самозанятых процентов по займу.
Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости у родственника.
Применение ювелирами налога на самозанятых.
Применение УСН нерезидентами.
НДС при включении в цену стоимости банковской гарантии.
Взимание НДФЛ на Шпицбергене.
Вычет по НДС при переходе с УСН/ПСН на общий режим.
Налог на прибыль при замене валюты договора.
Учет аванса по ПСН.
НДС при передаче прав на программы эвм в имущество организации.
Снятие ограничений на применение вычета НДФЛ и исправление пунктуации.
НДФЛ при продаже недвижимости, подаренной супругами.
НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости по одному договору.
Выбор срока владения недвижимостью в целях НДФЛ.
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