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Юзвак Максим
Налоги, взносы, пошлины

Дайджест по налогам за март 2023

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа событий в налоговой сфере.
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Содержание

  • Амортизационная премия при реорганизации.

  • Учет пожертвований в виде исключительного права.

  • Транспортный налог при прекращении розыска машины.

  • НДС при реализации арестованного имущества.

  • НДФЛ при прощении долга участнику СВО.

  • НДС при изменении стоимости экспортного товара.

  • НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ.

  • НДФЛ и взносы по надбавкам вахтовым работникам.

  • Обложение налогом на самозанятых процентов по займу.

  • Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости у родственника.

  • Применение ювелирами налога на самозанятых.

  • Применение УСН нерезидентами.

  • НДС при включении в цену стоимости банковской гарантии.

  • Взимание НДФЛ на Шпицбергене.

  • Вычет по НДС при переходе с УСН/ПСН на общий режим.

  • Налог на прибыль при замене валюты договора.

  • Учет аванса по ПСН.

  • НДС при передаче прав на программы эвм в имущество организации.

  • Снятие ограничений на применение вычета НДФЛ и исправление пунктуации.

  • НДФЛ при продаже недвижимости, подаренной супругами.

  • НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости по одному договору.

  • Выбор срока владения недвижимостью в целях НДФЛ.

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  • Налоговые новости за март 2023 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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