Защита прав военных в сельскохозяйственном потребкооперативе

Авторы предложения

Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, Новые люди: депутаты ГД Ш.В.Кара-оол, А.В.Гордеев, Д.Ф.Вяткин, А.Л.Шхагошев, В.И.Кашин, Э.А.Кузнецов, Д.Н.Лоцманов, В.Н.Плотников, А.П.Езубов, Я.Е.Нилов, Ш.Ю.Саралиев, К.К.Тайсаев, Я.В.Лантратова, А.О.Ткачев, сенаторы Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко, И.В.Рукавишникова, А.В.Двойных.

Содержание предложения

Законопроект предлагается предоставить право сельскохозяйственным потребительским кооперативам переоформлять членство физических лиц - членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в ВС.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов.

Для многих военнослужащих - членов кооперативов этот статус даст возможность сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нём.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за февраль 2023 - ссылка.