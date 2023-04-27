Как подтвердить расходы по ценным бумагам в целях НДФЛ

Материалы по НДФЛ
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Юзвак Максим
Неверный подход к ведению финансов компании может привести к ошибочным решениям и, как следствие, к закрытию бизнеса. Делимся кейсом клиента и 9 шагами по ведению финансового учёта, которые помогут малому и среднему бизнесу успешно развиваться.
Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.
Стали проводить первые митапы в новом пространстве.
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В 2023 году перечисление в бюджет налогов и иных обязательных платежей происходит через ЕНС. Введение единого счета должно было, по мнению законодателя, снизить нагрузку на бизнес в части заполнения множества платежек на уплату налогов и взносов.
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Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.
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Комментарии1
Добрый день, что-то я не нахожу такого письма