Для пенсионеров и матерей станет доступно упрощенное банкротство

Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством.
Содержание поправок
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться граждане, единственным доходом которых является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.
Также законопроектом предлагается повысить до 1 млн. рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по финансовым вопросам
Обзор финансового права за март 2023 – ссылка.
Комментарии1
А что слышно на предмет того, что кредиты еще дают таким персонажам и даже по истечении 3-5 лет после банкротства?