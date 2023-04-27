Для пенсионеров и матерей станет доступно упрощенное банкротство

В Госдуму внесли предложение по расширению возможностей внесудебного банкротства (законопроект № 343127 – 8). Им смогут воспользоваться пенсионеры и молодые мамы.

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться граждане, единственным доходом которых является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Также законопроектом предлагается повысить до 1 млн. рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по финансовым вопросам

Обзор финансового права за март 2023 – ссылка.