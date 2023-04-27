Изменение призывного возраста, Знамя Победы в школе и запрет рекламы об уклонении. 9 главных поправок в обзоре военного права

Депутаты Госдуму рассматривают проект, который внесет коррективы в военное право, жизнь военнослужащих и даже в быт школьников. Расскажу про каждый пункт подробно.

Знамя победы в школах — законопроект № 305123-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в общеобразовательных организациях, в начале каждой учебной недели, осуществляется поднятие копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации на период всей учебной недели.

В пояснительной записке указывается, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Его использование в образовательных учреждениях будет способствовать не только развитию чувства патриотизма среди детей и молодежи, но и побудит их уделять большее внимание изучению истории, что особенно важно при существующих попытках Запада ее переиначивания.

Запрет рекламы об уклонении от армии — законопроект № 305348-8

Этот законопроект устанавливает запрет рекламы услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию в освобождении от исполнения воинской обязанности.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке.

Защита жилищных прав военнослужащих — законопроект № 310897-8

Законопроект, согласно которому за военнослужащими-гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей, в случаях установленных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сохраняется:

право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее - денежная компенсация) в местах проживания членов их семей.

Законопроект также закрепляет, что вышеуказанные права сохраняются за военнослужащими-гражданами, проходящими военную службу по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах, отдельных федеральных контрольно-пропускных пунктах), дислоцированных в отдельных регионах Российской Федерации, населенных пунктах и местностях Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации, и членами их семей.

Законопроектом указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск национальной гвардии.

Изменение призывного возраста — законопроект № 312507-8

Также депутаты рассматривается законопроект, согласно которому решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе). При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

В Пояснительной записке указывается, что в целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет).

Защита от сноса гаража военнослужащего — законопроект № 312740-8

Законопроект, согласно которому в случае если гараж, являющийся или не являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принадлежит военнослужащему или членам семьи военнослужащего, запрещается снос данного объекта.

В случае если решение о сносе гаража было принято во время прохождения военной службы, снос данного объекта производится не ранее трехмесячного срока с момента первого дня пребывания физического лица в запасе.

В Пояснительной записке указывается, что с целью недопущения умаления статуса военнослужащих и отдачи должной дани уважения их ратному труду, предлагается решить одну из важных проблем, которая касается большого числа граждан России — проблему защиты личного имущества в виде гаражей от неправомерного сноса. Действие законопроекта распространяется на всех защитников Родины, имеющих статус военнослужащего.

Льготы для жителей осажденного Сталинграда — законопроект № 316686-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», распространяются меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий, обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями и др., а также права на ежемесячную денежную выплату.

Также на них распространяется право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В Пояснительной записке указывается, что в связи с проведением в 2023 году мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2023 г.

Отсрочка по кредиту для созаемщиков, один из которых участвует в СВО — законопроект № 319762-8

Законопроект, согласно которому предлагается предусмотреть право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося участником специальной военной операции, а также право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для родителей или усыновителей военнослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне такого военнослужащего.

В Пояснительной записке указывается, что на практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами. В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков — его родителей или усыновителей.

Право родственников на получение единовременной жилищной выплаты при гибели военнослужащего — законопроект № 321027-8

Законопроект, согласно которому единовременная социальная выплата на строительство жилья предоставляется членам семьи и родителям гражданина, в случае его гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.

В России предлагают отмечать день взятия Парижа — законопроект № 326047-8

Законопроект, согласно которому предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов. В Пояснительной записке указывается, что необходимость принятия данного законопроекта связана с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю.

Комментарий к налоговым событиям за март 2023