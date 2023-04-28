Особенности ведения старательской деятельности в России

Автор предложения
Законопроект подготовлен Правительством.
Содержание
В ГД рассматривается проект закона о старательской деятельности.
Целью закона является обеспечение развития старательской деятельности, создания новых рабочих мест, а также противодействия незаконным добыче и обороту драгоценных металлов.
Согласно закону старатель – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющий старательскую деятельность.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что существующий в настоящее время правовой режим добычи золота в Российской Федерации не в полной мере отвечает современным реалиям, порождает ряд серьезных социально-экономических проблем.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за январь 2023 – ссылка.
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