Особенности ведения старательской деятельности в России

Автор предложения

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание

В ГД рассматривается проект закона о старательской деятельности.

Целью закона является обеспечение развития старательской деятельности, создания новых рабочих мест, а также противодействия незаконным добыче и обороту драгоценных металлов.

Согласно закону старатель – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющий старательскую деятельность.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что существующий в настоящее время правовой режим добычи золота в Российской Федерации не в полной мере отвечает современным реалиям, порождает ряд серьезных социально-экономических проблем.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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