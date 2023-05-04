Общепит могут освободить от НДС. Новость от Минфин
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Нестле, Автотор, Северсталь, Королевская вода, Орифлэйм.
Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.
Или решение нестандартных задач.
Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению.
Рассмотрим хайповые законодательные инициативы за март этого года. В этом правовом обзор все самое интересное.
Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.
Налоговая новость связана с возможностью освобождения от НДС услуг общепита, оказываемых в рамках договора товарищества (письмо Минфина от 23 марта 2023 г. № 03-07-07/25410).
Всем любителям упрощенных рукавов, складов на аутсорсинге и прочих продвигаемых в интернетах налоговых схем дробления бизнеса. Ваши схемы очень хорошо видны на графике. Вот прибыль вывели чтобы налоги сэкономить, вот она ушла назад в оборот. Смотрите разбор реального кейса в нашем новом ролике.
Привет, это Филипп Щиров. Сегодня делюсь с вами подборкой полезных подкастов и YouTube-каналов для бухгалтеров.
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