НДФЛ по вкладу, открытому доверительным управляющим. Каких сюрпризов ждать
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Налоговая новость связана с последствиями по НДФЛ при получении процентов по вкладу, открытому доверительным управляющим (письмо Минфина от 17 марта 2023 г. № 03-04-06/23251).
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