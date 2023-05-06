Добровольные долгосрочные сбережения. Новый инструмент инвестирования для граждан

Предлагается установить новый инструмент инвестирования для граждан (Законопроект № 348232-8)

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, вводящий договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом.

Положениями законопроекта предусмотрено, что граждане, в пользу которых осуществляется формирование пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде и заключившие договор долгосрочных сбережений, вправе направить средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии, на формирование средств по договору долгосрочных сбережений.

Устанавливаются условия для дополнительной стимулирующей поддержки государства путем софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных средств в экономику Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.