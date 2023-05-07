Ответственность за продажу гражданам спирта. В Татарстане начали борьбу с пьянством

Предлагается установить административную ответственность за реализацию спирта гражданам (Законопроект № 351067-8).
Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Татарстан.
Содержание предложения
Согласно законопроекту розничная продажа физическим лицом (за исключением должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
очень интересный момент :)