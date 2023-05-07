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Законопроекты

Ответственность за продажу гражданам спирта. В Татарстане начали борьбу с пьянством

Предлагается установить административную ответственность за реализацию спирта гражданам. Законопроект от Республики Татарстан.
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Ответственность за продажу гражданам спирта. В Татарстане начали борьбу с пьянством

Предлагается установить административную ответственность за реализацию спирта гражданам (Законопроект № 351067-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Татарстан.

Содержание предложения

Согласно законопроекту розничная продажа физическим лицом (за исключением должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

499 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    В Пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.

    очень интересный момент :)

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