Ответственность за продажу гражданам спирта. В Татарстане начали борьбу с пьянством

Предлагается установить административную ответственность за реализацию спирта гражданам (Законопроект № 351067-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Татарстан.

Содержание предложения

Согласно законопроекту розничная продажа физическим лицом (за исключением должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.