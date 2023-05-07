Детей добровольцев будут брать в детские сады, школы, летние лагеря в первую очередь. Вопрос уже рассматривает Госдума

Рассматривается вопрос о приеме детей добровольцев в образовательные учреждения (законопроект № 352117 — 8).

Инициаторы поправок

Законопроект инициирован представителями всех партий: сенаторы А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко, Л.С.Гумерова, И.В.Рукавишникова, С.А.Мартынов, депутаты ГД В.А.Васильев, Г.А.Зюганов, С.М.Миронов, Л.Э.Слуцкий, А.Г.Нечаев, О.М.Казакова, А.В.Картаполов, А.Ю.Кузнецова, Д.Ф.Вяткин, А.Л.Красов, Я.Е.Нилов, Я.В.Лантратова, Ш.Ю.Саралиев, К.К.Тайсаев, А.О.Ткачев, Н.Г.Брыкин, В.В.Гутенев, С.И.Неверов, Ш.В.Кара-оол, А.Г.Аксаков, В.К.Гартунг, Н.А.Останина, В.В.Селиверстов, О.А.Голиков.

Содержание поправок

Законопроектом предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием по месту жительства в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря.

Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач.

Материалы к законопроекту

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