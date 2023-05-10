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НДФЛ при предоставлении работнику путевки. Каких последствий ожидать
Юзвак Максим
Юзвак Максим
В этом видео рассмотрим наиболее интересные события в налоговой сфере за апрель 2023. Про льготы, основные направления в налоговой политики и порядок уплаты налогов.
Продолжаем учиться контролировать бухгалтерию. В этой статье откроем самую большую тайну бухгалтерии, поговорим о главном отчете в бухгалтерской программе — оборотно-сальдовой ведомости. Проще говоря, ОСВ.
Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.
Налоговая новость связана с порядком освобождения от НДФЛ при предоставлении работнику нескольких путевок в одном налоговом периоде (письмо Минфина от 10 марта 2023 г. № 03-04-05/19822).
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Вторичка стагнирует, в апреле не было ни роста, ни падения цен. С учётом инфляции в апреле идёт снижение цен. Спрос слабый, люди мало покупают.
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Предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения имеют право уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы. Для ИП с работниками и без работников действуют разные условия. В статье расскажем, как снизить налог и какие документы нужно подавать в налоговую.
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