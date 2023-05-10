НДФЛ при предоставлении работнику путевки. Каких последствий ожидать

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«Кабельщик осознаёт, что его проблемы во взаимоотношениях с людьми — это следствие того, что он всё детство провёл перед телевизором и не получал любви от родителей. Также он заключает, что зомбоящик — это зло, которое гипнотизирует людей, отвлекая их от реального мира и от своих родных и друзей».