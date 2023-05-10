Фактические воспитатели погибшего военнослужащего получат права на пособие. Новый законопроект в Госдуме

Права фактических воспитателей на пособие в связи с гибелью военного предлагают уровнять с правами членов семьи (законопроект № 350830 — 8).

Авторы поправок

Законопроект инициируется представителями от всех партий Госдумы: сенаторы А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко, С.А.Мартынов, И.В.Рукавишникова, депутаты А.Ю.Кузнецова, Д.Ф.Вяткин, Я.Е.Нилов, А.Л.Красов, Я.В.Лантратова, Ш.Ю.Саралиев, К.К.Тайсаев, А.О.Ткачев, Б.М.Гладких, В.В.Гутенев.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц с момента начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года, имеющих право на возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, включается фактический воспитатель.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.