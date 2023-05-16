Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы

Предлагается установить образовательные льготы для участников специальной операции (Законопроект № 356966-8).
Автор предложения
Законопроект подготовила Депутат Государственной Думы Н.А.Останина (КПРФ).
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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