Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы

Депутаты предложили установить образовательные льготы для участников специальной операции. Например отменить для них вступительные экзамены.

Предлагается установить образовательные льготы для участников специальной операции (Законопроект № 356966-8).

Автор предложения

Законопроект подготовила Депутат Государственной Думы Н.А.Останина (КПРФ).

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.