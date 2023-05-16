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Законопроекты

Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы

Депутаты предложили установить образовательные льготы для участников специальной операции. Например отменить для них вступительные экзамены.
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Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы

Предлагается установить образовательные льготы для участников специальной операции (Законопроект № 356966-8).

Автор предложения

Законопроект подготовила Депутат Государственной Думы Н.А.Останина (КПРФ).

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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