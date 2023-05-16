Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию

В Госдуме новый законопроект, предлагающий создать специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы граждан по пенсионным вопросам.

В Госдуме предлагают учредить специальный орган для рассмотрения пенсионных споров (Законопроект № 358456-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свинцов, А.Н.Свистунов, Д.А.Свищев, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

В Государственной Думе рассматривается законопроект, которым учреждаются специализированные комиссии по рассмотрению жалоб граждан в связи с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии.

В состав указанных комиссий должны входить представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, территориальных представительств общественных организаций пенсионеров, прокуратуры субъекта Российской Федерации, Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, аппарата Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации (по одному представителю).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что пенсионные споры — одна из наиболее распространенных и вместе с тем сложных категорий споров в сфере социального обеспечения. Данные статистики свидетельствуют о стабильно высоком количестве дел названной категории, рассматриваемых судами общей юрисдикции, причем исковые требования удовлетворяются в 82 процентах случаев.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.