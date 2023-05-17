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Юзвак Максим
НДФЛ

В Госдуме предложили изменить порядок учета НДФЛ на едином налоговом счете. Что предлагаю депутаты

Налоговая новость связана с предложением по изменению порядка учета НДФЛ на едином налоговом счете (законопроект № 357275-8).
109
Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
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    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
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