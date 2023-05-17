В Госдуме предложили изменить порядок учета НДФЛ на едином налоговом счете. Что предлагаю депутаты
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в обширной практике Верховного Суда за март 2023. В этом ролике я расскажу, про акты Судебной коллегии по экономическим спорам и про решения Верховного суда.
Налоговая новость связана с предложением по изменению порядка учета НДФЛ на едином налоговом счете (законопроект № 357275-8).
Для любой компании приближающаяся проверка сотрудниками налоговой инспекции — настоящий стресс. Руководители хотят избежать штрафов и санкций, которыми могут быть чреваты ошибки в порядке начисления и уплаты налогов. Проведение аудита позволит получить заключение независимого специалиста, в котором будет отражена вся информация по данным.
Сегодня в нашем ролике расследуем преднамеренное банкротство. Можно ли его увидеть в отчетности? Можно, если внимательно прочитать материалы предыдущего налогового спора.
Выбирая поставщиков, продавцов, перевозчиков и подрядчиков компания или предприниматель должны проявить должную осмотрительность. Иначе налоговая может заподозрить незаконное уменьшение налога. В этой статье рассмотри, что такое эта осмотрительность и как ее нужно проявлять.
Ах, моя знакомая... она действительно уникальный экземпляр в мире бухгалтерии. Ее путь начался в автосервисе, где она, изначально, просто помогала своему мужу. Но увлечение было сильнее, и она вытеснила штатного бухгалтера, заняв его место.
Что необходимо знать налогоплательщику и какие правовые последствия для него возникнут, в случае отказа налогоплательщика от явки в инспекцию для «разговора»?
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов. Под подозрение налоговиков попали рекламное агентство блогера и несколько десятков ИП и компаний.
Черногория, расположенная на Балканском полуострове, привлекает внимание граждан России, которые рассматривают возможность получения ВНЖ (вида на жительство) в этой стране. Черногория предлагает ряд преимуществ для иностранных релокантов, которые также могут сопровождаться определенными сложностями.
Комментарии