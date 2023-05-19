Упрощенное банкротство матерей, запрет на потреб.кредиты в обзоре финансового права. Обзоры для бухгалтеров

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан

Финансовое право за апрель 2023

Исламский банкинг для участников СВО — Законопроект № 329003-8.

В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по партнерскому финансированию участников СВО на принципах исламского банкинга. Согласно проекту участники эксперимента смогут заключать с участниками СВО договоры партнерского инвестирования, предоставлять беспроцентные займы, финансировать участников СВО путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке. В Пояснительной записке указывается, что эксперимент будет способствовать задачам социальной адаптации участников СВО и повышения их авторитета, экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций.

Повышение вычетов на обучение и лечение — Законопроект № 329843-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повышаются социальные налоговые вычеты по НДФЛ:

· Повышение вычета на обучение каждого ребенка с 50 тыс. до 110 000 тыс. рублей.

· Повышение общего лимита вычетов со 120 000 до 150 000 рублей.

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях реализации предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года

Добровольный запрет на получение потребительского кредита — Законопроект № 341256-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными организациями и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (в том числе дифференцированный запрет - на заключение с гражданином договора любого или отдельного вида потребительского займа (кредита), а также на все или отдельные способы заключения договора потребительского займа (кредита) и снять такой запрет. В Пояснительной записке указывается, что целью Законопроекта является предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов (кредитов) третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с использованием методов социальной инженерии, когда граждан подталкивают к получению потребительских займов (кредитов) с последующей передачей денежных средств третьим лицам, осуществляющим мошеннические действия.

Старательская деятельность – Законопроект № 343102-8.

В Государственной Думе рассматривается проект Закона о старательской деятельности. Целью закона является обеспечение развития старательской деятельности, создания новых рабочих мест, а также противодействия незаконным добыче и обороту драгоценных металлов. Согласно закону старатель — гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющий старательскую деятельность. В Пояснительной записке указывается, что существующий в настоящее время правовой режим добычи золота в Российской Федерации не в полной мере отвечает современным реалиям, порождает ряд серьезных социально-экономических проблем.

Упрощенное банкротство пенсионеров и матерей — Законопроект № 343127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться граждане, единственным доходом которых является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Также Законопроектом предлагается повысить до 1 млн. рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей.

Защита прав самозанятых —Законопроект № 345608-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также уполномоченный в субъекте Российской Федерации вправе рассматривать жалобы физических лиц, являющихся налогоплательщиками специального налогового режима «Налога на профессиональный доход», по вопросам нарушения их прав и законных интересов в сфере осуществления ими деятельности, подлежащей налогообложению в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В Пояснительной записке указывается, что в связи с тем, что самозанятые граждане так же, как и предприниматели, систематически получают доход от осуществляемой ими деятельности, их деятельность является рисковой. В таком случае на деятельность самозанятых граждан также должны распространяться меры государственной защиты их прав и законных интересов.

Добровольные долгосрочные сбережения — Законопроект № 348232-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, вводящий договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом. Положениями законопроекта предусмотрено, что граждане, в пользу которых осуществляется формирование пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде и заключившие договор долгосрочных сбережений, вправе направить средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии, на формирование средств по договору долгосрочных сбережений. Устанавливаются условия для дополнительной стимулирующей поддержки государства путем софинансирования за счет средств федерального бюджета. В Пояснительной записке указывается, что реализация предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных средств в экономику Российской Федерации.

Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы пенсионеров, осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в части налоговой базы, не превышающей 700 тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что Необходимость такого освобождения обусловлена тем, что в нашей стране насчитывается порядка 8 млн. работающих пенсионеров, отказ от индексации их пенсий которых с 2016 года в среднем лишает каждого из них суммы более 11 тысяч рублей в год. В этой связи есть способ поддержать указанную категорию лиц, не выделяя дополнительных средств из бюджетов. Законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.

Защита прав военных в сельскохозяйственном потребкооперативе — Законопроект № 339704-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить право сельскохозяйственным потребительским кооперативам переоформлять членство физических лиц - членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов. Для многих военнослужащих - членов кооперативов этот статус даст возможность сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нём.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023