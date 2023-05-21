Наказание заключенных, штраф за рекламу сексуслуг и самооборона от животных. Новый обзор карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности граждан

Карательное право за апрель 2023

Плохо работающих заключенных накажут — Законопроект № 328007-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.

Освобождение добровольцев от уголовной ответственности — Законопроект № 329181-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях.

Наказание за рекламу сексуальных услуг — Законопроект № 343502-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время на территории Санкт-Петербурга сложилась ситуация, когда размещение рекламных объявлений с предложениями сексуальных услуг производится на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города. Проблема содержит, помимо прочего, материальную составляющую: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет ответственным за содержание имущества лицам полностью удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания или иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу граждан.

Ответственность за участие в иностранных НКО — Законопроект № 346769-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Самооборона от животных — Законопроект № 341326-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица. Умерщвление животных без владельцев осуществляется лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и законные интересы обороняющегося или другого лица, либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023