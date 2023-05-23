В Госдуме рассмотрят ранний выход на пенсию для многодетных пап. Новые условия

Депутаты предлагают установить условия для получения досрочной пенсии многодетными отцами. Рассмотрим условия, которые надо будет соблюсти, чтобы выйти на досрочный отдых.

Предлагается установить условия для получения досрочной пенсии многодетными отцами (Законопроект № 363750-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, И.А.Ананских, А.С.Аксененко, А.В.Терентьев, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия получения досрочной пенсии многодетными отцами. Согласно законопроекту право на досрочную пенсию предоставляется:

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 50 лет и 55 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет пять и более детей;

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 52 года и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет четверо детей;

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 53 года и 58 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет трое детей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что учитывая конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины, представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.