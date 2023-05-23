В Госдуме рассмотрят ранний выход на пенсию для многодетных пап. Новые условия

Предлагается установить условия для получения досрочной пенсии многодетными отцами (Законопроект № 363750-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, И.А.Ананских, А.С.Аксененко, А.В.Терентьев, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия получения досрочной пенсии многодетными отцами. Согласно законопроекту право на досрочную пенсию предоставляется:
женщинам и мужчинам, достигшим возраста 50 лет и 55 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет пять и более детей;
женщинам и мужчинам, достигшим возраста 52 года и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет четверо детей;
женщинам и мужчинам, достигшим возраста 53 года и 58 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет трое детей.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что учитывая конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины, представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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