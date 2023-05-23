Запрет уклонистам быть депутатами, освобождение добровольцев от уголовной ответственности в обзоре военного права

Военное право за апрель 2023

Единые повышающие коэффициенты и надбавки для военнослужащих в зоне СВО — законопроект № 336340-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащим и сотрудникам МВД, участвующим в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию.

В пояснительной записке уточняется, что законопроектом предлагается установить размеры окладов по воинским должностям и дополнительных выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для всех военнослужащих, осуществляющих службу при проведении специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Уклонисты от армии не смогут быть депутатами — законопроект № 337105-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в качестве дополнительного вида наказания лицам, уклоняющимся от армии, будет назначаться лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов Российской Федерации.

В пояснительной записке указывается, что граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы не должны пользоваться равными гражданскими правами.

Защита прав военных в сельскохозяйственном потребкооперативе — законопроект № 339704-8

В ГД рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить право сельскохозяйственным потребительским кооперативам переоформлять членство физических лиц — членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в ВС.

В пояснительной записке указывается, что ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов.

Для многих военнослужащих — членов кооперативов — этот статус даст возможность сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нём.

Отсрочка от призыва для отцов детей-инвалидов — законопроект № 347690-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить гражданам отсрочку от призыва на военную службу имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

В пояснительной записке указывается, что отсрочка по болезни ребенка дается на недостаточный срок. После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста.

Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье и матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком.

Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца — законопроект № 332020-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Особенности выплаты пенсий военным пенсионерам на новых территориях — законопроект № 333027-8

В ГД рассматривается проект закона, который направлен на установление порядка реализации права граждан РФ, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ и урегулирование условий пенсионного обеспечения указанных граждан на переходный период до 1 июля 2023 г.

При этом гражданам, пенсии которым были назначены по законодательству Украины до 1 декабря 2014 г. (гражданам, проживающим (проживавшим) на территориях Запорожской и Херсонской областей), по законодательству Донецкой и Луганской Народных Республикк — до 30 июня 2023 г. периоды военной службы и иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии, пересмотру не подлежат.

Срочные контракты госслужащих приостановят на время нахождения в зоне СВО — законопроект № 327328-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы.

Срок, на который будет возобновлен срочный служебный контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления.

В пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения трудовых гарантий государственных служащих, призванных на военную службу по мобилизации, а также заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС.

Исламский банкинг для участников СВО — законопроект № 329003-8

В ГД предлагают провести эксперимент по партнерскому финансированию участников СВО на принципах исламского банкинга.

Согласно проекту, участники эксперимента смогут заключать с участниками СВО договоры партнерского инвестирования, предоставлять беспроцентные займы, финансировать участников СВО путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке.

В пояснительной записке указывается, что эксперимент будет способствовать задачам социальной адаптации участников СВО и повышения их авторитета, экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций.

Освобождение добровольцев от уголовной ответственности — законопроект № 329181-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время к службе в ВС уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023