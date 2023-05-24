Новая ставка НДФЛ по сверхдоходам. Как это будет работать

Рассматривается предложение по установлению повышенной ставки по НДФЛ в отношении сверхдоходов (Законопроект № 363564-8).
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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Рассматривается предложение по установлению повышенной ставки по НДФЛ в отношении сверхдоходов.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
опять!!?? популисты