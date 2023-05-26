В России предлагают учредить винный туризм. Курс на виноградники

Предложение по установлению понятия винный туризм поступило на рассмотрение в Госдуму. Основная цель законопроекта № 365108-8 — предоставить возможность винодельческим хозяйствам — субъектам малого бизнеса — получить стабильные источники сбыта своей продукции.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен сенаторами Совета Федерации: А.В.Яцкин, А.Н.Кондратенко, В.Н.Васильев.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, которым вводится понятие винного туризма — одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение туристами винодельческих хозяйств в целях отдыха, ознакомления с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия, деятельностью винодельческих хозяйств и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды, реализацию винодельческими хозяйствами винодельческой продукции, с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что основная часть винодельческих предприятий — это субъекты малого предпринимательства.

Небольшой объем выпускаемой продукции не позволяет им быть представленным в крупных торговых сетях и иметь стабильные источники сбыта, что заставляет малые винодельни искать иные варианты продвижения своей продукции.

Одной из таких форм является туристическое (эногастрономическое) направление деятельности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.