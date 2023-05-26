В России предлагают учредить винный туризм. Курс на виноградники

Авторы предложения
Законопроект подготовлен сенаторами Совета Федерации: А.В.Яцкин, А.Н.Кондратенко, В.Н.Васильев.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, которым вводится понятие винного туризма — одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение туристами винодельческих хозяйств в целях отдыха, ознакомления с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия, деятельностью винодельческих хозяйств и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды, реализацию винодельческими хозяйствами винодельческой продукции, с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что основная часть винодельческих предприятий — это субъекты малого предпринимательства.
Небольшой объем выпускаемой продукции не позволяет им быть представленным в крупных торговых сетях и иметь стабильные источники сбыта, что заставляет малые винодельни искать иные варианты продвижения своей продукции.
Одной из таких форм является туристическое (эногастрономическое) направление деятельности.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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