Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Любовь детей к труду закрепят законодательно. В Госдуму проект об участии школьников в общественно-полезном труде

Депутаты от Единой России и КПРФ внесли законопроект № 365972-8 с предложением по развитию у детей трудолюбия в рамках образовательного процесса.
28
Любовь детей к труду закрепят законодательно. В Госдуму проект об участии школьников в общественно-полезном труде
Иллюстрация: Egor Myznik/unsplash

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России и КПРФ: депутаты ГД О.М.Казакова, А.К.Исаев, Н.А.Останина, А.П.Метелев, П.О.Толстой, А.И.Аршинова, М.Н.Берулава, И.В.Ивенских, Н.М.Нурбагандов, Э.Р.Аиткулова, В.В.Смирнов, Т.В.Буцкая, С.В.Колунов, О.Н.Смолин, Г.О.Панин, Т.И.Дьяконова, М.С.Киселев, Л.Н.Тутова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в целях усиления роли труда в воспитательном процессе предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что формирование правильного отношения к труду — это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, — и этот процесс необходимо начинать в детстве.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 2 часа назад

    Любовь детей к труду закрепят законодательно.

    пятничная страничка юмора?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
12
Логотип Финансовый юрист
Финансовый юрист
Жилищное законодательство

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах

Усиление требований к проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах. Как «отбиваться» от фальсифицированного общего собрания?

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах
11
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Страховые взносы

Страховые взносы ИП в 2023 году

Одна из обязанностей индивидуальных предпринимателей — уплата в бюджет страховых взносов. Они делятся на два вида: фиксированные и взносы с дохода свыше 300 000 руб. Разберем, как рассчитываются эти платежи, в каких случаях их можно не платить и как перечислять их в бюджет в 2023 году.

Страховые взносы ИП в 2023 году
198
Логотип Anastasia.buhcentr
Anastasia.buhcentr
Увольнение

Миссия: уволить бухгалтера, которого не было. Детективная история из практики

В разгар января ко мне обратился бизнесмен с просьбой срочно закрыть НДС за 4 квартал предыдущего года. Также поступил запрос на некоторые срочные текущие дела, в т.ч. увольнение двух сотрудников, одним из которых оказался бывший бухгалтер. И тут началось...

Миссия: уволить бухгалтера, которого не было. Детективная история из практики
1
144
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Списание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность: когда списание приведет к налоговым претензиям?

Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности? Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности? Пример бухгалтерской справки по списанию задолженности? Когда исключение должника из ЕГРЮЛ не позволяет списать долг? Не списали задолженность во время: как избежать налоговые претензии? Ответы смотрите в новом видео.

116
Страховые взносы и ПСН

Как ИП на патенте уменьшить налог

Из этого мини-курса вы узнаете:сроки уплаты по взносам «за себя» и способы подачи;как уменьшить стоимость патента за счет страховых взносов на работников;что делать для непосредственного уменьшения стоимости патента.

Как ИП на патенте уменьшить налог
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Любовь детей к труду закрепят законодательно. В Госдуму проект об участии школьников в общественно-полезном труде

Депутаты от Единой России и КПРФ внесли законопроект № 365972-8 с предложением по развитию у детей трудолюбия в рамках образовательного процесса.

Любовь детей к труду закрепят законодательно. В Госдуму проект об участии школьников в общественно-полезном труде
1
28
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Проверка контрагентов

Как проверить контрагента бесплатно, без регистрации и СМС? Все полезные ссылки

Мой первый пост на Klerk.ru и в нём хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Большая подборка сервисов с комментариями и советами.

Как проверить контрагента бесплатно, без регистрации и СМС? Все полезные ссылки
116
Логотип Моё дело
Моё дело
Аудит

Коэффициент покрытия активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как по бухгалтерскому балансу оценить величину активов, которые останутся в компании, если деньги в бизнес перестанут поступать, а рассчитываться с кредиторами все равно придётся.

Коэффициент покрытия активов: как и зачем считать
3
110
Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Личный бренд

Самозанятые и физлица смогут регистрировать товарные знаки. Как это поможет бизнесу?

С 28 июня 2023 года вступают в силу поправки в ФЗ №193. В этой статье разбираемся, в чем суть закона и как любому гражданину закрепить права на логотип или название уже сейчас.

Самозанятые и физлица смогут регистрировать товарные знаки. Как это поможет бизнесу?
65
Читать еще