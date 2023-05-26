Любовь детей к труду закрепят законодательно. В Госдуму проект об участии школьников в общественно-полезном труде

Депутаты от Единой России и КПРФ внесли законопроект № 365972-8 с предложением по развитию у детей трудолюбия в рамках образовательного процесса.

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России и КПРФ: депутаты ГД О.М.Казакова, А.К.Исаев, Н.А.Останина, А.П.Метелев, П.О.Толстой, А.И.Аршинова, М.Н.Берулава, И.В.Ивенских, Н.М.Нурбагандов, Э.Р.Аиткулова, В.В.Смирнов, Т.В.Буцкая, С.В.Колунов, О.Н.Смолин, Г.О.Панин, Т.И.Дьяконова, М.С.Киселев, Л.Н.Тутова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в целях усиления роли труда в воспитательном процессе предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что формирование правильного отношения к труду — это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, — и этот процесс необходимо начинать в детстве.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.